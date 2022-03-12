فن ومشاهير

كريم محمود عبد العزيز في ضيافة إسعاد يونس بهذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل النجم كريم محمود عبد العزيز، ضيفا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "DMC"، يوم الاثنين، في الحادية عشر مساء.

وخلال الحلقة، يغني كريم عبد العزيز أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة"، ويتحدث عن فيلمه "من أجل زيكو" مع النجمة منة شلبي، وعن فيديوهاته على موقع "تيك توك".

أيضا خلال الحلقة يظهر الفنان سليمان عيد، ليشارك كريم محمود عبد العزيز تقديم "الغزالة رايقة"، ويتحدث عن فيديوهاتهما عبر "تيك توك".

وحقق كريم محمود عبد العزيز نجاحا كبيرا بأغنية "الغزالة رايقة" والتي طرحها على موقع "يوتيوب" يوم 23 ديسمبر الماضي ضمن فيلم "من أجل زيكو"، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وغناء النجم كريم محمود عبدالعزيز، والطفل محمد أسامة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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