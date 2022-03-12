شكرا لقرائتكم خبر عن لمة رمضان 2022.. مسلسلات DMC وطنى وشعبى وكوميدى واجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة dmc عن مسلسلاتها الجديدة المقرر عرضها على شاشتها في شهر رمضان المقبل، رافعة شعار "لمة رمضان 2022"، حيث تعرض القناة 5 مسلسلات 3 منهم بشكل حصرى و2 بالتزامن مع قنوات أخرى، واعتمدت القائمة على التنوع بين الأعمال ما بين الوطنى والشعبى والكوميدى والاجتماعى.

ويأتى على قائمة الأعمال التي تعرضها قناة dmc بشكل حصرى، مسلسل "العائدون" التى ينتمى لنوعية الأعمال الوطنية، وهو بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، وجيهان خليل، وإسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وهانى رمزى وعدد من الفنانين العرب منهم محمد الأحمد وجنيد زين الدين وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.



مسلسل العائدون

كما تعرض القناة أيضًا مسلسل "المشوار" حصريًا في شهر رمضان، والعمل تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ثالث المسلسلات الحصرية على dmc، "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى والذى تدور أحداثه في اطار كوميدى، والعمل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.



مكتوب عليا

وتعرض قناة dmc أيضًا مسلسل "راجعين يا هوى" بالتزامن مع قناة cbc قصة أسامة أنور عكاشة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.



راجعين يا هوى

خامس مسلسلات dmc في رمضان المقبل، "ملف سرى" للنجم هانى سلامة، والذى يعرض بالتزامن مع قناتى الحياة و cbc، والعمل تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.