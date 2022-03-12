شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات اشترك فى تصدر بوستراتها الدعائية 11 فنانًا.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام القليلة الماضية، بدء صناع المسلسلات عمليات الدعاية الخاصة بأعمالهم سواء بطرح البوسترات الدعائية على السوشيال ميديا، أو إطلاق البانرات الخارجية في الطرق الرئيسية وعلى الكبارى، إضافة إلى طرح بروموهات أولى عدد من الأعمال، وذلك مع تبقى 3 أسابيع على حلول شهر رمضان المبارك.

ومع طرح البوسترات الرسمية من قبل الشركات المنتجة للأعمال المنتظر عرضها في شهر رمضان، ظهر 3 مسلسلات مشتركين في شكل البوسترات وتحديدًا عدد الفنانين الذين يتصدرونها، حيث تصدر 11 فنانًا بوسترات 3 أعمال هم "راجعين يا هوى" و"مكتوب عليا" و"يوتيرن"

مسلسل "راجعين يا هوى" مقرر عرضه على قناتى CBC وDMC، وهو قصة أسامة أنور عكاشة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.



بوستر مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل "يوتيرن" مقرر عرضه على قنوات ON وCBC والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، عبير منير، وهلا السعيد وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.



بوستر مسلسل يوتيرن

أما مسلسل "مكتوب عليا" يعرض حصرياً على قناة DMC، وهو بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى،.