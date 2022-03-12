"هتفضلي أجمل ملهمة لينا".. عبير صبري توجه رسالة لـ يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة عبير صبري، رسالة للفنانة الكبيرة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق يوم 10 مارس من كل عام.

ونشرت عبير، صورة من احتفالية عيد ميلاد يسرا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى سيفا، كل الناس بتحبك، وأنا بحبك أكتر من كل الناس.. هتفضلي أجمل ملهمة لينا في الفن والجمال والحب والإنسانية دايما".

وتشارك يسرا في موسم مسلسلات رمضان 2022 ببطولة مسلسل "أحلام سعيدة"، ويعرض على قناة ON بشكل حصري في موسم مسلسلات رمضان 2022.

المسلسل يشارك في بطولته غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وآخرين ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، ومن إنتاج جمال العدل.

كما يعرض مسلسل "أحلام سعيدة" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT".