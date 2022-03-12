مسلسلات رمضان 2022.. أحمد كمال يكشف تفاصيل دوره في "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان أحمد كمال، عن الشخصية التي يقدمها بمسلسل "المشوار" الذي يعرض حصريا في شهر رمضان على قناة "dmc".

وقال كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc": "معروف عني أنني أعتذر كثيرا وأرفض أعمال تعرض عليا، ومن وقت انتشار فيروس كورونا وأنا مبتعد عن الدراما الرمضانية، ولكن عندما وجدت اسم المخرج محمد ياسين بعد غياب حوالي 6 سنوات، تحمست كثيرا للعمل، وعودته إلى الدراما التليفزيونية حدث كبير كونه مخرج كبير".

وتابع: "بقرأ سيناريوهات بقالي 40 سنة، فأصبح لديا خبرة في معرفة العمل الجيد، وبعدما قرأت سيناريو المسلسل للسيناريست محمد فريد، ووجدت نفسي متشوقا للعمل وما يحدث فيه، وكل الحلقات جذبتني للعمل".

وعن شخصيته بالعمل، فقال: "الشخصية جديدة بالنسبة لي، وأنا متهما في هذا العمل بجريمة كبرى، ودائما في أعمالي لا أظهر بهذا الشكل، الشخصية مكتوبة بشكل جيد، ولديها صراع داخلي ما بين أصولها الشعبية، وما بين زواجه من أسرة أرستقراطية.. كل شخصيات العمل تبحث عن العيش بأي طريقة حتى ولو كانت غير شرعية".

وحول المخرج محمد ياسين، أضاف: "يراقب الممثل كويس، ويشجعه ودائما يبتسم في وجه الممثلين ويرسل طاقة إيجابية تشجعنا، وشخص صبور وعندما يلاحظ أن الممثل خرج من الشخصية يعرف كيف يعيده إليها، وإذا ارتجل الممثل في المشهد جملة مثلا ووجد أنها غير جيدة يحذفها وإذا كانت جيدة يركز عليها، هو شخص دقيق في عمله".

مسلسل "المشوار" بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.