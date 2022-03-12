"ملكة القلوب".. ريهام عبدالغفور توجه رسالة لـ يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور، رسالة للفنانة الكبيرة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق يوم 10 مارس من كل عام.

ونشرت ريهام، صورة تجمعها مع يسرا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد رائع لملكة القلوب.. بحبك".

وتشارك يسرا في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "أحلام سعيدة".

المسلسل يشارك في بطولته غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وآخرين ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، ومن إنتاج جمال العدل.

كما يعرض مسلسل "أحلام سعيدة" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT".

يذكر أن ريهام عبدالغفور تغيب عن التواجد في دراما رمضان2022، بعد تأجيل عرض مسلسلها "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كريم فهمي، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وهند عبد الحليم، وركين سعد وغيرهم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل.