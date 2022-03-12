شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يتبرع للأوكرانيين المشردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن قيام النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، بالتبرع للأوكرانيين المشردين، وقدم الممثل البالغ من العمر 47 عامًا تبرعًا لمجموعة من المنظمات الإنسانية التي تساعد الأوكرانيين المشردين الذين تضرروا من الهجوم الروسي، ورفض المصدر الكشف عن المبلغ المالى الذي تبرع به ليو.

وفي سياق متصل قام النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، ببيع منزل تاريخي يمتلكه في لوس أنجلوس بمقابل 4.9 مليون دولار أمريكي، للمغني الشهير ميجل.

المنزل لم يعيش فيه ليوناردو دي كابريو من قبل، ولكنه كان لوالد ليو جورج دي كابريو هو الذي أقام فيه ولكن ليو أشتري له منزلا آخر وحصل عليه قبل أن يبيعه بما يقارب الـ5 ملايين دولار.

المنزل مساحته 4644 قدمًا مربعًا ويضم خمس غرف نوم وسبعة حمامات ، ويشمل بعض وسائل الراحة في المنزل مثل حوض سباحة ومنتجع صحي وغرفة نوم للضيوف بمدخل خاص ومساحة لصالة الألعاب الرياضية المنزلية.

وفي سياق مختلف تلقي ليو هجوم شديد وذلك بعد ظهوره خلال رحلة على متن يخت ضخم يمتلكه ويبلغ سعره حوالى 110 ملايين جنيه إسترلينى، وذلك نظرًا لأن يخت الممثل الشهير الذى عُرف عنه الدفاع عن البيئة دائمًا، يسبب أضرار بيئية جسيمة مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل.

التقرير ذكر أن اليخت الضخم ينتج قدرًا من الكربون عن طريق الإبحار لمسافة سبعة أميال فقط مثل متوسط ​​إنتاج السيارة في غضون عام، وهو ما يسبب أضرار بيئية جسيمة، تتعارض مع ما ينادى به ليوناردو دائمًا، وهو الأمر الذى سبب حالة كبيرة من الهجوم على ليوناردو إذ صار يعتبره البعض بمثابة ذو وجهين ومنافق، من خلال وجه ينادي بأمور فى حين حقيقته تتنافى مع كل ما ينادى به.