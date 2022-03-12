شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب لجمهور الكويت: ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كبيرا، بالعاصمة الكويتية، رفع لافتة كامل العدد، وقدمت شيرين أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بدأتها بـ"مش عايزة غيرك أنت"، كما لبت مطالب جمهور الحفل الذى طلب أغانى معينة خلال الحفل.

وتفاعلت شيرين مع جمهور الحفل خلال الفواصل بين الأغنيات وقالت بعفويتها المعهودة: "وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة".

ووصلت شيرين عبد الوهاب إلى مدينة الكويت مساء الأربعاء، استعدادا لإقامة حفلها الذى أعلنت عنه منذ عدة أيام، حيث نشرت تغريدة وقالت: "جاهزين يا أهل الكويت وحشتونى جدا إن شاء الله هكون معاكم يوم 11 - 3 فى الكويت الحبيبة".