شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم جايسون موموا Aquaman 2 إلى مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة للفيلم المنتظرAquaman 2، عن تأجيل طرح عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد تحت اسم Aquaman and the Lost Kingdom، وكان من المفترض أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم في 16 ديسمبر من العام الجاري 2022، لكنه سيطرح في 17 مارس من العام المقبل 2023.

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى مليار و148 مليونًا و161 ألف دولار، حيث طرح في 7 ديسمبر من عام 2018، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant"

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.