شكرا لقرائتكم خبر عن بسويت شيرت وبنطلون جلد.. شيرين تبكى على مسرح حفلتها فى الكويت "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة شيرين عبد الوهاب، فى حفلها الغنائى الذى أقيم مساء الجمعة، فى دولة الكويت الشقيقة، وقدمت من خلاله عددا من أغانيها القديمة والجديدة، وسط حشود جماهيرى كبير، تفاعلت معه شيرين بالبكاء.

وأطلت شيرين، خلال الحفل على جمهورها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية سويت شيرت وبنطلون جلد، وسط تصفيق حار وإعجاب من الجمهور بإطلالتها وأغانيها الرائعة، حيث نشر عشاق ومحبو شيرين، لقطات من الحفل الذى أقيم مساء الجمعة فى الكويت.

وسبق وروجت النجمة شيرين عبد الوهاب، لأحدث أعمالها الفنية بعنوان "غنوا معايا"، عبر حسابها الشخصى على موقع التغريدات "تويتر".

البوستر التشويقى الذى طرحته شيرين وكتبت عليه هاشتاج #على_مسرح_شيرين أثار العديد من التساؤلات عن طبيعة العمل الفنى وإن كان حفلا أو برنامج، وهو ما سيظهر لجمهورها خلال الفترة القادمة. كما ظهرت شيرين بإطلالة مختلفة وجديدة.



حفل شيرين فى الكويت