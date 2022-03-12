شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: جوزى فيه مواصفات فتى أحلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل كل من الفنانة نيكول سابا والفنان محمد أنور، ضيفين في برنامج "أحلى كلام" تقديم الفنان أحمد فهمى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدثت نيكول خلال الحلقة عن علاقتها بزوجها الفنان والإعلامى اللبناني يوسف الخال.

وكشفت نيكول، أن زوجها يوسف الخال فيه مواصفات كثيرة من فتى أحلامها الذى كانت تحلم به فى صغرها، ولا يتدخل فى اختيارتها الفنية، ولم يقل لها يوما "متعمليش الدور ده"، قائلة: "جوزى مش بيدخل فى اختياراتى، لكن بناخد رأى بعض، لكن مش بيفرض رأيه، وفى الآخر بنسمع لبعض".

وأضافت نيكول: "عمرى ما عملت دور مجاملة لحد من الممثلين أصحابى، باستثناء فيلم لأحمد السقا عملت مشهد عشان السقا نجم كبير"، لافتة إلى أن أهم عنصر تحترمه فى العمل الفني.