شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: كنت صبى نقاش عند مصطفى خاطر وبقيت أسطى على حمدي الميرغني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة اللبنانية نيكول سابا والنجم محمد أنور، ضيفين في برنامج "أحلى كلام" تقديم الفنان أحمد فهمى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث محمد أنور عن بداياته منذ الطفولة وقبل التمثيل قائلا: "أنا أصلا من المطرية وكنت وأنا صغير بروح الأفراح الشعبية اتفرج من ورا الفراشة على الرقاصة ونفسى أحضر الفرح عشان أقعد آكل الفاكهة اللى على الترابيزة، وكان نفسى اشتغل نبطشى في الافراح".

وأضاف: عيشت مرحلة في حياتى كنت غلبان وبنضرب لفترة عشان كنت باخد غياب الفصل والعيال اللى قاعدة ورا كانوا بيضربونى، ولقيت إن الحياة لازم أعكس بقى لما دخلت ثانوى قعدت معاهم ورا وبقيت بضرب معاهم".

وعن هل اعترض أهله على تجربة التمثيل قال محمد أنور، كل اللى في العيلة اعترضوا على التمثيل أبويا وأمى وأهلى في البلد في المنصورة، وشايفين اتعلم وبعد كده اعمل اللى أنا عاوزه، وأنا كنت بعمل الاتنين من وراهم".

وعن المهن التي امتهنها قبل التمثيل قال محمد أنور: "اشتغلت حاجات كتير في النقاشة والمحارة والمطاعم والكافيهات، وبالنسبة للنقاشة انا كنت صبى عند مصطفى خاطر عشان هو كان الأسطى، وحمدى الميرغنى كنت أنا أسطى عليه وقتها عشان جيت قبله بيوم واحد".

وتابع محمد أنور: "واشتغلت شغلانة غريبة بس كانت محترمة، كنت بحضن واحد وهى إن الأسطى كان بيعمل السقف المعلق وكان أصعب مكان يتعمل فيه فوق الشبابيك وعشان يجيبها عاوز يقف على الشباك فمحتاج حد يحضنه وآجى كل يوم من 8 الصبح لغاية المغرب عشان أحضنه ويأكلنى وآخد 20 جنيه".

وأضاف محمد أنور: "أنا بيتوتى جدا وأهم حاجة عندى في البيت هي الكنبة فلازما شترى كنبة مريحة لأن عمر هيضيع هنا، ونزولى نادر وحتى لما بسافر مش بخرج ومتعتى كلها جوا الفندق ومن كتر حبى للروب الأبيض بنزل أفطر بيه".