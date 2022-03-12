حورية فرغلي: هذا هو سبب "خناقتي" مع مصطفى شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن سبب خلافها مع النجم مصطفى شعبان بعد مسلسل "دكتور أمراض نسا"، قائلة: "لما مضيت المسلسل كان اسمه (أمراض نسا)، سافرت ورجعت فوجئت لقيت المسلسل بقى (دكتور أمراض نسا)، واتنسب له وأنا مش محطوطة على الأفيش، وده كان سبب خناقة بينا".

وقالت فرغلي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة "القاهرة والناس"، إنها ذهبت لمناسك الحج أكثر من مرة، وكانت تقابل مصطفى شعبان هناك، ولم يتبادلا السلام بسبب الخلاف، مضيفة: "كنت كل مرة بحج وبشوفه ومكناش بنسلم على بعض كذا سنة".

وعن سبب عودة العلاقات بينهما؛ ردت قائلة: "مصطفى شعبان كان عضو في لجنة تحكيم في المعهد الكاثوليكي، واداني جائزة أحسن ممثلة عن فيلم (طلق صناعي)، وبعدها اتصالحنا، وأنا بتصالح بسرعة قوي ولا أتحمل الكره".

برنامج "حبر سري" يذاع في الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة، على "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.