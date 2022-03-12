رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بابلو" لحسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرح المنتج ممدوح شاهين، البوستر الرسمي لمسلسل "بابلو" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.

بوستر مسلسل بابلو رمضان 2022

وكشف بطل "بابلو" الفنان حسن الرداد، عن البوستر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ويحمل صور النجوم: حسن الرداد، أروى جودة، مصطفى فهمي، ونجلاء بدر.

وعلّق الرداد قائلا: "توكلنا على الله.. مسلسل بابلو.. رمضان 2022.. بابلو اوعى تقابله".

قنوات عرض مسلسل بابلو رمضان 2022

وكشف حسن الرداد عن القنوات العارضة لمسلسل "بابلو" في رمضان 2022، قائلا: "على قناة المحور، وعلى قناة أبو ظبي، وقناة osn، وقنوات art، ومنصة ڤيو".

أبطال مسلسل بابلو رمضان 2022

مسلسل "بابلو" تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة النجوم: حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، مصطفى فهمي، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوي وغيرهم.