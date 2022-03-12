حورية فرغلي: "اشتغلت مع محمد رمضان في عبده موتة وقلب الأسد من غير ولا مليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أن النجم محمد رمضان فنان له جمهور كبير، وتعاونا سابقا في مسلسل "دوران شبرا" في بدايته الفنية، كاشفة عن مشاركته معه في فيلمي "عبده موته" و"قلب الأسد" بدون أجر، قائلة: "اشتغلت معاه في الفيلم ومخدش ولا مليم، وكنت عايزة أساعده".

وردت فرغلي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة "القاهرة والناس"، عن موقف محمد رمضان منها حال مطالبتها له بالمشاركة معه في عمل الآن، قائلة: "معرفش موقفه هيبقى إيه لو طلبت منه أعمل فيلم دلوقتي، ولو عملت معاه عمل حاليا هاخد فلوس".

وكشفت "حورية" عن إيمانها بوجود السحر والأعمال، قائلة: "مؤمنة بوجود السحر والأعمال، واتعملي عمل ولقيته وقرأته بعد مسلسل (ساحرة الجنوب)، وكنت طول الوقت عيانة وبروح من دكتور للثاني وخسيت بقيت 49 كيلو ومكنتش باكل خالص ولا بنام".

برنامج "حبر سري" يذاع في الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة، على "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.