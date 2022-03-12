حدث بالفن| رقص روبي ونيفين مندور تظهر بعد غياب ومسلسلات رمضان 2022 وقنوات العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأخبار الفنية المهمة، ومنها: قائمة مسلسلات رمضان 2022 وقنوات العرض، نيفين مندور تكشف تفاصيل القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات، طرح 10 بوسترات لمسلسل "دايما عامر" لمصطفى شعبان، وغيرها من الأخبار. "الخليج 365" يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

قائمة مسلسلات رمضان 2022 وقنوات العرض.. 28 عملا لكبار النجوم

نحو 20 يوما تفصلنا عن عرض مسلسلات رمضان 2022، حيث يحل شهر رمضان 2022، في بداية أبريل 2022، ويشهد عرض الكثير من الأعمال الدرامية المهمة بمشاركة كبار نجوم الفن العربي. ويرصد "الخليج 365" قائمة مسلسلات رمضان 2022 والقنوات العارضة لتلك المسلسلات. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. طرح 10 بوسترات لمسلسل "دايما عامر" لمصطفى شعبان

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "دايما عامر"، 10 بوسترات للعمل المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)

حمو بيكا: رفعت قضية على نقابة الموسيقيين وهقول على أسماء كل اللي ظلموني

قال حمو بيكا، مؤدي المهرجانات، إنه تعرض لظلم كبير خلال تقدمه لاجتياز اختبارات القيد بنقابة المهن الموسيقية، مضيفًا: "رفعت قضية على نقابة الموسيقيين وهقول على أسماء كل اللي ظلموني". (التفاصيل من هنا)

"موضوع كان خاص بوالدي".. نيفين مندور تكشف تفاصيل القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات

كشفت الفنانة نيفين مندور، تفاصيل واقعة القبض عليها في شهر مارس 2013 بتهمة تعاطي المخدرات. (التفاصيل من هنا)

"بحلم بكوابيس إني بقتل عيالي".. أول تعليق لشريف إدريس بعد إعلانه الاعتزال

رفض الفنان شريف إدريس، الذي أعلن اعتزاله التمثيل، حذف بوست كان قد كتبه على السوشيال ميديا بخصوص حلم الكوابيس الذي يراوده بقتل أولاده. (التفاصيل من هنا)

تصريحات محيي إسماعيل تثير جدلًا: لدي أمل بالحصول على جائزة نوبل هذا العام

تصريحات الفنان محيي إسماعيل المثيرة للجدل، أو مواقفه المختلفة دائمًا ما يعيد الجمهور تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها ما قاله في جلسة حوار نظمها له مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة. (التفاصيل من هنا)

حورية فرغلي: تزوجت 3 شهور وهيثم أحمد زكي كان بيصعب عليا واتخانقت معاه

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن تجربة زواجها السابقة، وأيضا تجربتها مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي. (التفاصيل من هنا)

روبي تغني "قلبي الجامد" وترقص.. وهكذا علق الفنانين والجمهور

شاركت الفنانة روبي، متابعيها وجمهورها، فيديو لها وهي ترقص على أغنية "قلبي الجامد" للفنان يحيى علاء. (التفاصيل من هنا)

بطلة "اللي بالي بالك".. هل تزوجت نيفين مندور من محمد سعد؟ (فيديو)

نفت الفنانة نيفين مندور، الشائعات التي انتشرت قبل سنوات، حول زواجها من النجم محمد سعد، خلال فترة تعاونهما في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003. (التفاصيل من هنا)

مسلسل المشوار رمضان 2022.. دينا الشربيني على بوستر يحمل صورتها منفردة

نشرت الفنانة دينا الشربيني، بوستر لمسلسل "المشوار" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)