ميريام فارس وندى موسى أنيقتان.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى المفتي

كشفت الفنانة هدى المفتي، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

حرصت الفنانة مي سليم، على استعراض أناقتها، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير".

ميريام فارس

خطفت الفنانة ميريام فارس، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن إطلالة بدوية لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يومكم جميل من بلدنا الجميلة.. سيوة".

ندى موسى

خطفت الفنانة ندى موسى، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تقبل نفسك".

بسنت صيام

ظهرت الفنانة بسنت صيام، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رنا سماحة

الفنانة رنا سماحة ظهرت بصحبة طفلها وسط الحديقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أولا".

نور ستارز

ظهرت الفنانة نور ستارز، أمام برج إيفيل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "امرأة جميلة تسير في الشارع".

رانيا منصور

الفنانة رانيا منصور، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

محمود حجازي

ظهر الفنان محمود حجازي، أمام البحر في أحدث ظهور له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: "صباحكم مليان خير وراحة بال، جمعة مباركة".