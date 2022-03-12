رمضان 2022.. طرح الإعلان الأول لمسلسل "أحلام سعيدة" ليسرا وغادة عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت منصة "واتش ات watchit" الإعلان الأول لمسلسل "أحلام سعيدة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2022.

المنصة نشرت الإعلان عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "انتظروا النجمة يسرا في مسلسل (أحلام سعيدة).. متوفر في جميع أنحاء العالم على WATCH IT.. رمضانك عندنا والسنة دي مش زي أي سنة".

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، مع المخرج عمرو عرفة، والمؤلفة هالة خليل، من إنتاج جمال العدل.

ويعرض مسلسل "أحلام سعيدة" عبر قناة ON ومنصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".