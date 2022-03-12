مسلسل المشوار رمضان 2022.. دينا الشربيني على بوستر يحمل صورتها منفردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة دينا الشربيني، بوستر لمسلسل "المشوار" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

البوستر الذي نشرته دينا الشربيني عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يحمل صورتها منفردة، وعلّقت: "كل سنة وأنتم طيبين.. ورد.. مسلسل المشوار.. رمضان ٢٠٢٢".

مسلسل "المشوار" يُعرض في موسم مسلسلات رمضان 2022، بطولة النجوم:: محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر".

مسلسل "المشوار" يُعرض حصريا على قناة "DMC" في شهر رمضان 2022.