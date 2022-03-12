رمضان 2022.. طرح 10 بوسترات لمسلسل "دايما عامر" لمصطفى شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "دايما عامر"، 10 بوسترات للعمل المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

بوسترات مسلسل دايما عامر رمضان 2022

بوسترات مسلسل "دايما عامر" يظهر عليها نجوم العمل، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، لبلبة، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد شامي، صلاح عبد الله، ومحمد محمود.

ونشر النجم مصطفى شعبان بوسترات "دايما عامر" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "على بركة الله.. دايما عامر.. رمضان 2022".

قنوات عرض مسلسل دايما عامر رمضان 2022

وكشف مصطفى أن مسلسل "دايما عامر" يُعرض على قناتي "الحياة" و"ON".

مسلسل "دايما عامر" قصة وإخراج مجدي الهواري، الإشراف العام على الكتابة أحمد عبد الفتاح، وشارك في الكتابة أيمن سليم، وإنتاج كامل أبو علي.