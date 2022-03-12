شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: مكنش عندنا سيناريو فى "مسرح مصر".. خطوط عريضة ونخش نرتجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل كل من الفنانة نيكول سابا والفنان محمد أنور، ضيفين في برنامج "أحلى كلام" تقديم الفنان أحمد فهمى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث أنور خلال الحلقة عن كواليس مواسم مسرح مصر تحت قيادة النجم أشرف عبد الباقى.

وكشف "أنور" أنه لم يكن هناك سيناريو لعروض مسرح مصر بالمفهوم المعروف لدى الجميع وعلينا الالتزام به، بل خطوط عريضة وضعها الأستاذ أشرف عبد الباقى ونبنى عليه الارتجال، وقال: "مكنش عندنا سيناريو فى "مسرح مصر"، الأستاذ أشرف بيحط الخطوط العريضة، ونخش نرتجل، لو أنا بطل المسرحية أول ليلة وواحد عمل مشهد صغير حلو بيقى تانى يوم هو البطل".

وعن تجربة مسلسل إسعاف يونس أوضح أنه راض عنها بشكل كبير، وأضاف: "إسعاف يونس نجح على مستوى منصة "واتش ات"، وبين الناس، وراض عن التجربة جدا، لافتا إلى أنه يحترم النقد، ويراه مهما جدا.