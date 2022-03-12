شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: بحب الهزار وبكره النكد وأول أجر جيبت بيه عربية صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة اللبنانية نيكول سابا والنجم محمد أنور، ضيفا في برنامج "أحلى كلام" تقديم الفنان أحمد فهمى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدثت خلال الحلقة عن حياتها الخاصة قائلة، "أنا برج السرطان وبحب الحياة وفرفوشة وبحب الهزار وبكره النكد".

وعن طفولتها قالت نيكول سابا، "أكتر حاجة بفتقدها في طفولتى هو راحة البال لأن اهتمام الطفل هو تاكل وتلعب ومش شايل مسؤولية، وعيشت مرحلتين مرحلة مثالية وشاطرة جدا في الدراسة، ومرحلة تانية وهى التمرد اللى هى المراهقة".

وعن شقيقاتها قالت نيكول سابا، "لدى شقيقتين ولكن نادين في فترة لما والدى كان مسافر كنت انا بالنسبة لها بنتها، وباخد رأيها في حاجات كتير في حياتى واحنا زى والدتنا بنحب النشاط والحركة".

وعن بدايتها مع التمثيل قالت نيكول سابا: "كنت بعمل أيام المدرسة عرض مسرحية ولقيت عندى جرأة أواجه الناس وان أخاطاب الجمهور وحسين انى وقتها ممكن أكون ممثلة بس كنت بحب الغناء أكتر وقتها، وكنت في المدرسة أوقات بتسلى أعمل أعمال يدوية وابيعها لاصحابى، وأول أجر من الفن جيبت بيه عربية صغيرة اتعلمت عليها".