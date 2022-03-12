شكرا لقرائتكم خبر عن اللى خايف يروح.. برومو جديد لمسلسل "جزيرة غمام" قبل عرضه فى رمضان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لقناة الحياة، برومو دعائى جديد لمسلسل "جزيرة غمام"، للفنان طارق لطفى، المقرر عرضه على القناة خلال موسم دراما رمضان المقبل 2022، وقالت القناة فى تعليقها على البرومو: "اللى خايف يروح.. فى رائعة الأستاذ عبد الرحيم كمال، أنتم على موعد مع أقوى الأحداث الدرامية المليئة بالغموض والتشويق من قلب صعيد مصر فى مسلسل جزيرة غمام، حصرياً على شاشة قناة الحياة".

من ناحية أخرى، قرر صناع مسلسل "جزيرة غمام"، الاستعانة بوحدة تصوير أخرى بجانب المخرج حسين المنباوى، ويقودها المخرج إسلام خيرى وفريقه، لسرعة الانتهاء من التصوير، وتسليم الحلقات أول بأول للجهة المنتجة للعمل، حيث يصور أبطال المسلسل على مدار الـ 24 ساعة فى العديد من الديكورات، والمقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة، حيث بدأت القناة فى عمليات الدعاية الخارجية بطرح البانرات الخاصة بالعمل فى الطرق الرئيسية وذلك قبل 25 يوما من حلول شهر رمضان.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول للمسلسل، وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار صعيدى قبل فى إحدى الجزر، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات فى إطار تشويقى مثير.