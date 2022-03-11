تركي آل الشيخ يعلن نيته أداء الحج هذا العام.. والمغردة أبيار آل الشيخ تثير حيرة الجمهور بردها عليه!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 مارس 2022 11:57 مساءً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن نيته أداء فريضة الحج هذا العام وذلك عبر تغريدة كتبها عبر حسابه على تويتر.

وكتب آل الشيخ في تغريدته قائلا “أن الله عطانا عمر … نويت الحج الى بيت الله الحرام هذه السنه… فرضي ماحجيته وأسال الله ان يكتبها لي على خير … آمين”.

وكعادتها في التعليق على كل تغريدات تركي آل الشيخ، فقد نشرت المغردة أبيار آل الشيخ مقطع فيديو بعد دقائق من نشره لتغريدته تمنت له أداء فريضة الحج هذا العام كما اكدت انها تتمنى ان تذهب للحج لكنها لا تسطيع بسبب “الاشعال والدراسة”، حسب تعبيرها.

غير ان ما لفت انتباه المتابعين كان ظهور أبيار في الفيديو وقت النهار بينما التغريدة كانت ليلا ما جعل البعض يتساءل عن سر المقطع.

وقد جاء في التعليقات “تفريدات تركي توصل لأبيار قبلنا !!!!!!! نحتاج احد يفسر لنا الموضوع” و “هذي كيف تعرف نية ابو ناصر وترد سريع كيف يا ناس هذي كيف عايشه !!” و “حتى بفريضته ناشبه له والله اثنينكم تستحقون الاجر انتي اجر المثابره و الصمود وهو اجر الصبر و سعة البال”.