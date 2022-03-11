شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "دايما عامر" للمخرج مجدى الهوارى × 15 صورة قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مجدى الهوارى، عن صور الأفيشات الرسمية أبطال مسلسله الجديد "دايما عامر"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2022، منها النجم مصطفى شعبان، الفنان القدير صلاح عبد الله، النجمة الكبيرة لبلبة، الفنانين الشباب كريم عفيفى وميرنا نور الدين وسينتيا خليفة.

ونشر الهوارى، الصور عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "بسم الله توكلنا على الله.. دايما عامر".



أبطال مسلسل دايما عامر

من ناحية أخرى، يصور النجم مصطفى شعبان، مشاهده اليوم الجمعة فى مسلسل "دايمًا عامر" بإحدى مدارس منطقة الهرم، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان صلاح عبد الله ولبلبة وباقى فريق العمل ويستمر التصوير فى نفس الديكور يومين، وينتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية، حيث يواصل مؤلف العمل فى كتابة الـ3 حلقات الأخيرة تزامنًا مع التصوير، ومن المقرر أن يعرض المسلسل طوال أيام شهر رمضان على قناة ON.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.



محمد محمود



عمرو عبد الجليل



نضال الشافعى



أحمد الشامى



كريم عفيفى



سما إبراهيم



صلاح عبد الله



سينتيا خليفة



محمد ثروت



ميرنا نور الدين



لبلبة



مصطفى شعبان







