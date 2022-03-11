شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يتألق بأجمل أغاني الصعيد بمهرجان أبيدوس في سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم على الحجار حفلا غنائيا ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في سوهاج في دورته الأولى والذى رفع شعار كامل العدد.

وقدم على الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه منها المرتبطة بالأعمال الصعيدية التي قدمها في تترات المسلسلات وغيرها من أغانيه ومنها، بدور عليكي، والليل وآخره، ومهما كان إحنا بشر، وعارفة، وعريسنا واصل، ومسألة مبدأ، ويا ابو الريش، وخاصمني، يا زماني، ويا العروسة، وتجيش نعيش، واختتم الحفل بأغنية اللي بني مصر كان في الأصل حلواني .

ولبى النجم على الحجار طلب جمهور سوهاج خلال الحفل بتقديم أغنية "مهما كان إحنا بشر" تتر مسلسل "الرحايا"، وعلق قائلا: فكرتوني بحاجة مابنقولهاش كتير، وسط هتاف كبير من جميع الحاضرين .

وبدأ النجم على الحجار حفله الغنائي فى ثانى أيام فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، المقام في سوهاج بدورته الأولى بأغنية "المال والبنون" وسط هتاف كبير من جمهور الصعيد.

وقال على الحجار، أنا سعيد بالغناء في أقدم معابد التاريخ "أبيدوس"، ووجه الشكر لكل من محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي طول الوقت، معتقدة أن الفن والسياحة والاقتصاد شىء واحد.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج .

وقالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن جمهور الصعيد أثبت أن لديه الوعى الكافي بالفن، ومؤخرا أقيم مهرجان دندرة في قنا، وحضره ما يقرب من 20 ألفا، ويدل على أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي أبهرت العالم على مر العصور؛ لأن مصر بلد الفن والحضارة والإبداع .

وأضافت أنها توجه الشكر لكل من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته لمهرجان أبيدوس، وخالد العناني، وزير السياحة والآثار، على دعمه للمهرجان ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، على مساندته لجميع الأنشطة في المحافظة.

وأكدت إيناس عبد الدايم أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر، باعتبارها أحد مفردات التنمية التى تعزز بناء الإنسان، وأضافت أن مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، ويأتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعى، وأكدت أهمية دور الثقافة والفنون فى الترويج للحضارة المصرية، مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء تضم 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس، على الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (41)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (42)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (43)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (44)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (45)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (1)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (2)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (3)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (4)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (5)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (6)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (7)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (8)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (9)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (10)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (11)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (12)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (13)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (14)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (15)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (16)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (17)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (18)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (19)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (20)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (21)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (22)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (23)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (24)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (25)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (26)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (27)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (28)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (29)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (30)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (31)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (32)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (33)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (34)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (35)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (36)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (37)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (38)



فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وحفل الفنان على الحجار (39)