شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يبدأ حفل مهرجان "أبيدوس" ويعلق: فرحان بالغناء في أقدم معابد التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم على الحجار حفله الغنائي فى ثانى أيام فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، المقام في سوهاج بدورته الأولى بأغنية "المال والبنون" وسط هتاف كبير من جمهور الصعيد.

وقال على الحجار، أنا سعيد بالغناء في أقدم معابد التاريخ "أبيدوس"، ووجه الشكر لكل من محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي طول الوقت معتقدة أن الفن والسياحة والاقتصاد شىء واحد.

وقدم أمس النجم هشام عباس حفلا من اقوى حفلاته داخل معبد ابيدوس بسوهاج الذي يعد من أقدم معابد التاريخ، ضمن فعاليات مهرجان ابيدوس في دورته الأولى، ومن ضمن الاغاني الذي قدمها قول عليا مجنون وجمالك خطر وكده رضا وأنا أنا أعمل إيه واه من عينيها السود وليالي الشوق وتعالي وبالحب هتخدي عيني ويتربى في عزو وليلة يا ليلة.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر وخالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وقالت ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن جمهور الصعيد أثبت أن لديه الوعى الكافي بالفن، وموخرا أقيم مهرجان دندرة في قنا وحضره ما يقرب من 20 ألفا، ويدل على أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي أبهرت العالم على مر العصور؛ لأن مصر بلد الفن والحضارة والإبداع.

وأضافت أنها توجه الشكر لكل من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته لمهرجان أبيدوس، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، على دعمه للمهرجان، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، على مساندته لجميع الأنشطة في المحافظة.

وأكدت إيناس عبد الدايم أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها أحد مفردات التنمية التى تعزز بناء الإنسان، وأضافت أن مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، ويأتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعى، وأكدت أهمية دور الثقافة والفنون فى الترويج للحضارة المصرية، مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء تضم 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس، على الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.