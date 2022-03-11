نيفين مندور تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل: "ماما كانت أولى بكل دقيقة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة نيفين مندور، سبب ابتعادها عن التمثيل بعد نجاحها الكبير من خلال دور "فيحاء" في فيلم "اللي بالي بالك" مع النجم محمد سعد عام 2003.

وقالت مندور، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "قطعت مرة واحدة بعد ما ماما تعبت، تعب لمدة 8 سنوات، وكنا داخلين طالعين من المستشفى باستمرار، وماما كانت أولى بكل دقيقة".

أضاف: "تعبها كان بعد النجاح على طول، أنا كسلت وخوفت شوية في الأول، وبعدين دخلت في تعب والدتي، ولما قررت أرجع والدي الله يرحمه قالي بلاش ومحبتش أزعله، كان شديد مع الناس كلها إلا أنا".

وكشفت أنها دخلت الفن عن طريق الصدفة، حيث أن قريب للفنان محمد سعد هو من عرض عليها التمثيل معه بفيلم "اللي بالي بالك".

فيلم "اللي بالي بالك" من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان، وبطولة النجوم: محمد سعد ونيفين مندور وحسن حسني وعبلة كامل وحسن عبد الفتاح وغيرهم، إنتاج عام 2003.