"موضوع كان خاص بوالدي".. نيفين مندور تكشف تفاصيل القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة نيفين مندور، تفاصيل واقعة القبض عليها في شهر مارس 2013 بتهمة تعاطي المخدرات.

وقالت مندور، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "الموضوع ده بيضايقني.. الموضوع كان خاص بوالدي مش بيّا خالص، بس هما حبوا يكسروه بيّا، وأنا اللي روحت في الرجلين، وهو كان الله يرحمه ما بين نيران، بنته وسمعته وكمان سمعت بنته".

أضاف: "ربنا كبير، والحمد لله أخدت براءة من أول دقيقة ومحدش قدر يشكك فيها، وفكرت كتير أوضح للناس لكن لقيت كل ردود الفعل معايا، 90% من الناس كانوا شايفني بصورتي الحقيقية، مش هصلح صورتي لشوية ناس مريضة، اللي عايز يصدقني يصدق واللي مش عايز عنه ما صدق، أنا اللي بيني وبين ربنا وأهلي هو اللي يفرق".

نيفين مندور اشتُهرت بدور "فيحاء" في فيلم "اللي بالي بالك" من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان، وبطولة النجوم: محمد سعد وحسن حسني وعبلة كامل وحسن عبد الفتاح وغيرهم، إنتاج عام 2003.