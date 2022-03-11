بطلة "اللي بالي بالك".. هل تزوجت نيفين مندور من محمد سعد؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نفت الفنانة نيفين مندور، الشائعات التي انتشرت قبل سنوات، حول زواجها من النجم محمد سعد، خلال فترة تعاونهما في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

وقالت مندور، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "وصلتلي شائعة أني مرات محمد سعد دي، سمعتها من الناس كتير، كانوا بيقولولي في الشارع (هو أنتي بجد مرات محمد سعد!)، فأقولهم لأ".

أضافت: "أنا مخوفتش من انتشار الشائعات ولا حاجة، طالما وافقت إني أدخل الوسط الفني فالشائعات لابد منها".

وكشفت أنها تزوجت من صديق لها بعد صداقة استمرت أكثر من 23 سنة، موضحة: "زوجي مسميني (أبو علي) من كتر جدعنتي".

فيلم "اللي بالي بالك" من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان، وبطولة محمد سعد وحسن حسني وعبلة كامل ونيفين مندور وحسن عبد الفتاح وغيرهم، إنتاج عام 2003.