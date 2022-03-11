لم يتوصّلا الى اتفاق.. هل يترك محمد صلاح نادي ليفربول؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

لم يتوصّل نادي ليفربول الانكليزي حتى الآن الى صيغة اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب المصري الشهير محمد صلاح.

وموسم 2022-2023 هو موعد انتهاء عقد صاحب الـ29 عاما مع الريدز، مما يفتح الباب أمام هداف الدوري الإنغليزي للرحيل مجانا العام المقبل.

ولم تسفر المفاوضات المكثفة التي عقدها النادي الانغليزي مع صلاح وممثليه أي نتيجة واضحة.

بدوره، كشف الصحفي الشهير “فابريزيو رومانو” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن عدم موافقة صلاح ووكيله على العرض المقدم له من ليفربول.

ولفت إلى رفض صلاح البنود التي ينص عليها العقد الجديد، والذي تلقاه في نهاية العام الماضي، مما أدى لانهيار المفاوضات بحلول شهر كانون أول، مؤكدا رغبة اللاعب الدولي المصري في الاستمرار مع ليفربول لفترة طويلة، لكن بشرط تحسين العرض المقدم له خلال الفترة المقبلة.

وينتظر صلاح ومدير أعماله رامي عباس، عودة ليفربول بعرض جديد من أجل الجلوس مجددا الى طاولة المفاوضات قبل اتخاذ قرارا نهائيا بشأن التجديد.

كذلك أفادت بعض التقارير بأن صلاح يرغب في الحصول على أعلى راتب في تاريخ الدوري الإنغليزي، والمقدر بحوالي 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما تحاول إدارة ليفربول تجنبه.