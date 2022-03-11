المحكمة العليا ترفض النظر في إعادة إدانة الممثل بيل كوسبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

رفضت المحكمة العليا، الإثنين، دعوةً من المدعين العامين في ولاية بنسلفانيا لمراجعة قرارها بإلغاء إدانة الممثل الأميركي بيل كوسبي بتهمة الاعتداء الجنسي، والنظر في حكم إطلاق سراحه من السجن.

وطلب المدعون من مقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا من القضاة النظر في القضية المتعلقة بكوزبي، وجادلوا بأن القرار الصادر في حزيران عن المحكمة العليا للولاية يمثل “سابقة خطيرة” تتعارض مع القضايا الفيدرالية وقضايا الولايات كافة.

ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا دعوة المدعين لإعادة إدانة كوسبي، ولم تفسر قرارها بعدم النظر في القضية.

وبدوره، فقد وصف المتحدث باسم كوسبي، أندرو وايت، الخطوة الّتي اتّخذتها المحكمة العليا بأنها “نصر” للممثل الكوميدي، وقال في بيان: “نيابةً عن السيد والسيدة كوسبي وعائلته كافةً، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لقضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاتباعهم قواعد القانون وحماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين الأميركيين”.

وكان “بيل كوسبي” قد سجن في وقت سابق تحت تهمة الاعتداء الجنسي.

وكان حكم الإدانة الصادر في حق بيل كوسبي اعتُبر الأول منذ انطلاق حركة “مي تو” كما شكّل نصرا على طريق مكافحة العنف الجنسي ضد النساء.

وكان مؤلف وبطل مسلسل “ذي كوسبي شو” يُعتبر أحد أهم الوجوه التي تمثّل القيم الأخلاقية للأميركيين السود، ولطالما جسّد صورة الأب المثالي في أدواره.

ووجهت عشرات النساء اتهامات إلى بيل كوسبي لكنّها سقطت بمرور الزمن، ووحدها قضية أندريا كونستاند تحوّلت دعوى قضائية.