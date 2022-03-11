يسرا تحتفل بعيد ميلادها.. والتهاني تحاصرها على السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة المصرية يسرا بعيد ميلادها بمشاركة كبيرة من فناني مصر والوطن العربي، وذلك من خلال نشر فيديو أعده حشد من النجوم بهذه المناسبة.

وشاركت يسرا الفيديو المخصص لها في يوم ميلادها والذي ظهرت في بدايته الفنانة غادة عادل.

ووجهت يسرا الكثير من كلمات الثناء والشكر لهذه المفاجأة اللطيفة، وعلقت قائلة: “كل سنة و أنا فرحانة بيكم و بمحبتكم ليا ربنا مايحرمنيش من حبكم .. كل سنة احتفالكم بيا بيكون له أثر كبير و مختلف على قلبي سعيدة ومحظوظة بوجودكم في حياتي .. بحبكم من كل قلبي ربنا يخليكم ليا العمر كله”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الفيديو فقد عمد العديد من النجوم والمشاهير على تهنئة يسرا، صاحبة المسيرة الفنية الكبيرة من خلال نشر تهاني عبر صفحاتهم شاركتهم إياها صاحبة المناسبة.

كما احتفل فريق عمل مسلسل (أحلام سعيدة) كذلك بيسرا في عيد ميلادها السابع والستون.

وتستعد الفنانة يسرا لتقديم دور البطولة في مسلسل (أحلام سعيدة) المنوي عرضه في شهر رمضان المقبل، مسجلة بذلك حضوراً دائماً خلال الدراما الرمضانية التي لم تغب عنها منذ سنوات طويلة.

وتدور احداث المسلسل حول ثلاث صديقات بشخصيات مختلفة عن بعضهن البعض، في إطار كوميدي اجتماعي لتظهر يسرا بصورة مختلفة كلياً عن تلك التي أطلت بها على جمهورها في العام الفائت، والعمل من تأليف هال خليل وإخراج عمرو عرفة ويشارك ببطولته كل من: غادة عادل، مي كساب ونبيل نور.