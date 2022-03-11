حسين فهمي يرد على محمد رمضان: “يا واد يا تقيل ماركة مسجلة باسمي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أكد الفنان المصري محمد رمضان حبه الكبير للفنان حسين فهمي، رد فهمي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، عبّر فيه عن حبه لرمضان أيضاً.

وفي التفاصيل، شارك حسين فهمي مقطع فيديو حمل في بدايته رسالةً وجهها لرمضان قال فيها: إنه يحبه، ولأنه يحبه يخاف عليه من أن تؤثر على نجوميته بعض تصرفاته، التي من الممكن أن تُفهم بشكلٍ خاطئ، وأنه أحب أن يلفت نظره إلى ذلك.

كما استعرض في المقطع أيضاً أغنية “يا واد يا تقيل”، التي غنتها سعاد حسني له في فيلم “خلي بالك من زوزو”، مشيراً في تعليقٍ أرفقه مع مقطع الفيديو، بأن “يا واد يا تقيل” علامة مسجلة باسمه منذ زمن بعيد.

وجاء هذا الفيديو بعد أيام من حديث حسين فهمي، عن وجود فنان يقوم دائماً باستعراض طائرته الخاصة في إشارة إلى رمضان، الذي سبب تفاخره بمقتنياته وثروته وطائراته في الفترة الأخيرة هجوماً ضده.

وأضاف فهمي، في حديثه أثناء وجوده في ندوةٍ أقيمت على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قائلاً: “في ناس دلوقت بتشوفيهم قاعدين في الطيارة الخاصة فاردين رجليهم كده”، ليدخل الجميع في نوبة ضحك.

وعلى عكس المتوقع، قام رمضان حينها بنشر فيديو فهمي على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وأرفقه أيضاً بمقطع يظهر فيه رمضان وهو يخرج من الطائرة الخاصة على أنغام أغنية “يا واد يا تقيل”، ويعلق عليه بأنه سواء كان هو المقصود بكلام فهمي أم لا، فإنه يحبه.