تعرفوا إلى الفائزين الأحياء بجائزة الأوسكار.. أحدهم تجاوز الـ100 عام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعد جوائز الأوسكار، التي تمنح سنوياً من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، اعترافاً دولياً بالامتياز في الإنجازات السينمائية.

ومع اقتراب حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، المقررة إقامته في 27 مارس الجاري، وهو توقيت متأخر عما اعتاده الجمهور، بسبب رغبة المنظمين في تجنب تضارب المواعيد مع موعد إقامة الألعاب الأولمبية في بكين.. هنا، نلقي نظرة على أقدم الفائزين الأحياء بجائزة الأوسكار، من ممثلين وكتاب ومنتجين يستحقون الاحتفال بأعمالهم الرائدة، وما قدموه من إبداعات للفوز بجوائز الأوسكار:

والتر مورتيمر ميريش (100 عام)

الفائز الوحيد بجائزة أوسكار الذي يبلغ من العمر 100 عام، هو منتج الأفلام الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة “ميريش كوربوريشن”، وهي شركة إنتاج أفلام مستقلة أنشأها عام 1957 مع أخويه مارفن وهارولد.

فاز ميريش، عام 1968، بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم كمنتج بفيلم “In the Heat of the Night”، وحاز الفيلم 7 ترشيحات وفاز بـ5 جوائز: (أفضل صورة، أفضل ممثل، أفضل سيناريو، أفضل مونتاج وأفضل فيلم).

و”In the Heat of the Night”، هو فيلم دراما أميركي غامض عام 1967، من إخراج نورمان جويسون، وهو مقتبس من رواية جون بول التي تحمل الاسم نفسه، ويحكي قصة فيرجيل تيبس، محقق شرطة يتورط في تحقيق جريمة قتل في ميسيسبي.

إيفا ماري سانت (97 عاماً)

فازت سانت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في دور مساعد عام 1955، عن دورها “إيدي دويل” في فيلم Elia Kazan’s On The Waterfront ، حيث لعبت دورها أمام مارلون براندو.

حصل الفيلم على ثماني جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم، كما أنه يعتبر أول ظهور لسانت على الشاشة، وهي النجمة التي استمرت في تقديم الأدوار الرائعة على مدار الـ75 عاماً التالية، والتي تضمنت دوراً رائدًا في فيلم Alfred Hitchcock’s 1959. وفي عام 2006، لعبت دور “مارثا كينت”، والدة سوبرمان بالتبني، في فيلم Superman Returns.

آلان بيرجمان (96 عاماً)

كان بيرجمان وزوجته مارلين، التي توفيت في يناير من هذا العام، من أبرز الثنائيات في كتابة الأغاني، وقد حصلا على 3 جوائز أوسكار خلال مسيرتهما، بالإضافة إلى 4 جوائز إيمي، وجائزتَيْ غرامي.

وفاز الزوجان بأول أوسكار عام 1969، لكتابتهما كلمات الأغاني الإنجليزية للملحن الفرنسي ميشيل ليجراند، بعنوان The Windmills of Your Mind، وفازا مرة أخرى عام 1974 لكتابة أغنية “The Way We Were” من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم. وجاء فوزهما الثالث عام 1983 عندما تعاونا مرة أخرى مع ميشيل ليجراند في كتابة the score to Yentl، وهو ألبوم موسيقى تصويرية لفيلم يحمل نفس الاسم للمغنية الأميركية باربرا سترايسند، تم إصداره في 8 نوفمبر 1983، من قبل شركة كولومبيا للتسجيلات.

لي غرانت (95 عاماً)

ممثلة أميركية حائزة جائزتي أوسكار وإيمي، وجائزة نقابة المخرجين الأميركيين، وحصلت غرانت على أول ترشيح لجائزة أوسكار عام 1951 عن دورها في فيلم Detective Story للمخرج ويليام ويلر، الذي أدت خلاله دور لصة وشاركها البطولة كل من كيرك دوغلاس وإليانور باركر. وقد نالت عن هذا الدور ترشيح أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، وكذلك جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 1952.

بعد مرور عام، تم وضعها على قائمة هوليوود السوداء كشيوعية مشتبه بها، ولم تتمكن من العمل لأكثر من عقد.

وعادت إلى الشاشة عام 1963، وقدمت العديد من العروض الشهيرة Valley of the Dolls، و The Heat of the Night، عام 1967. وفازت أخيراً بجائزة الأوسكار عام 1976 عن دورها في Shampoo، جنباً إلى جنب مع وارن بيتي، وجولي كريستي، وجولدي هاون.

ميل بروكس (95 عاماً)

اشتهرت جوائز الأوسكار طوال تاريخها بتجاهل الأعمال الكوميدية لصالح الأعمال الدرامية، لكن العبقري الكوميدي ميل بروكس خالف هذا الاتجاه، عندما فاز بجائزة أفضل سيناريو أصلي عام 1969، عن فيلم The Producers، وقد كان فوز بروكس الوحيد حتى الآن، على الرغم من أنه تم ترشيحه مرتين للأوسكار عام 1975 لكل من سيناريو Young Frankenstein، وأفضل أغنية أصلية Blazing Saddles.