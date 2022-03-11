شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا يسرا وغادة عادل ومى كساب تسيطر على برومو مسلسل "أحلام سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت منصة "watch it" جمهورها بطرح برومو مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمة الكبيرة يسرا، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة ON ومنصة Watch it، وظهرت خلال الفيديو يسرا وغادة عادل ومى كساب وشيماء سيف في شكل كوميدى.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وفى سياق آخر تستعد يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 19 عامًا منذ تقديمها مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002 إخراج خالد جلال، والذي بدوره يعيدها مرة أخرى خلال مسرحية من تأليفه وإخراجه تحمل اسم "صافي وفافى" للعرض في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.