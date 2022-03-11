شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام عبد البديع تطرح كليب "ماشية خايفة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة إلهام عبد البديع، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ماشية خايفة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان أحمد طنانى، وتوزيع عبد الوهاب الرافعى، والكليب من إخراج عمرو فاروق.

واحتفلت الفنانة إلهام عبد البديع مؤخرًا، بخطوبتها على الملحن وليد سامى في جو عائلى، وأعلنت عن الخطوبة في يوم عيد الحب، ولم تحدد موعد حفل الزفاف، وخضعت لأكثر من جلسة تصوير مع خطيبها بعدسة المصور أحمد حجاج.

وأهدت مؤخرًا الفنانة إلهام عبد البديع أغنية "مش رجولة" بعد نجاح حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تم عرضه على قناة دى إم سى، وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا.

وقالت إلهام، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها حاولت مداعبة الجمهور بأغنية تتماشى مع أحداث المسلسل، موضحة أن فكرة الأغنية جاءت فجأة وقررت تسجيلها في يوم واحد، وساعدها فى ذلك الملحن وليد سامى والذي شجعها وأبدى إعجابه بالفكرة، وساعدها في اختيار الكلمات وتسجيل الأغنية في فترة قياسية، مشيرة إلى أن سامى هو الذي قدم ألحان أغانى مسلسل البرنس للفنان أحمد سعد.

وأضافت أن حكاية "ويبقى الأثر" من الأعمال المهمة بالنسبة لها؛ لأنها جسدت شخصية صعبة ويخشى تجسيدها الكثير، حيث إنها جسدت شخصية الأم المقهورة المغلوب على أمرها لأول مرة.

وكشفت عن استعدادها لتقديم أغنية جديدة، ولكن بشكل مختلف عن الأغنية السابقة، فهى لايت كوميدي مضيفة أنها ليست مطربة ولكن تسعى لتكون فنانة شاملة، مضيفة أنها سوف تنتهى منها خلال أيام وتطرحها على طريقة الفيديو كليب.

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.