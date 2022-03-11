شاروخان يرقص بشوارع دبي.. في أحدث ظهور له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دائماً يعبر النجم الهندي الشهير، شاروخان، عن حبه لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة إمارة دبي، التي يقضي بها معظم الأوقات، سواء بمفرده أو مع عائلته.

وفي أحدث ظهور للنجم الهندي، نشر شاروخان عبر حسابه في “إنستغرام” فيديو له بمدينة دبي، وهو يستمتع بوقته في شوارعها، وبدأ الفيديو بظهور شاروخان وهو يصور أحد أعماله في دبي، قبل أن يتلقى مكالمة من ابنته بعد التصوير، ثم يأخذنا في جولة بشوارع دبي.

وظهر شاروخان وهو يفاجئ الجمهور بالرقص معهم في شوارع دبي، كما استعرض أبرز معالمها في الفيديو، وكذلك شارك الجمهور بعدة أنشطة ولحظات مرح له في المدينة، وشجع متابعيه على الاستمتاع بوقتهم في دبي.

كما يظهر شاروخان وهو يلعب كرة الشاطئ، ويزور مركزاً تجارياً وسوقاً، ويلتقط صور “سيلفي” مع المعجبين، ثم ينتهي الأمر بوصوله إلى حفلة في بدلة سوداء، ويرقص مع الضيوف.

وفي نهاية الفيديو، تتصل به ابنته “سوهانا” مرة أخرى وتسأله عن يومه، فيجيبها: “شكراً لكِ، حظيت بأفضل يوم في حياتي”. وكتب شاروخان، خلال مشاركة الفيديو على “إنستغرام”: “كل تجربة تصبح ذكرى خاصة في دبي.. استكشف المدينة معي”.

جدير بالذكر أن شاروخان ينشغل، حالياً، بتصوير فيلمه الجديد “Pathaan”، مع النجمين ديبيكا بادوكون، وجون أبراهام، ومن إخراج سيدهارت أناند، وهو فيلم أكشن وإثارة، وسيصل إلى دور السينما في 25 يناير 2023.