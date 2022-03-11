فاتن أمل حربي تعيد نيللي كريم إلى التراجيديا في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت النجمة المصرية، نيللي كريم، الجمهور لمسلسلها الجديد “فاتن أمل حربي”، الذي تنافس به في الموسم الدرامي المُقبل، حيث شاركت الإعلان الترويجي الخاص به عبر خاصية “ستوري”، في حسابها على “إنستغرام”.

وكشف البرومو الخاص بالمسلسل عن بعض ملامحه وتفاصيله، حيث أوضح أن نيللي ستعود من جديد إلى الأدوار الحزينة بعد أن كانت قد غادرتها في الموسمين الماضيين بمسلسلي “بـ100 وش”، و”ضد الكسر”.

كما أوضح المسلسل أنها ستتعرض للسجن، أيضاً، كما في أغلب أدوارها، حيث ظهرت في مشهدٍ وهي تواجه عقوبة الحبس في قسم الشرطة، وهو ما أشارت إليه أيضاً في العبارة التي أُرفقتها بالبرومو، وجاء فيها: “حرية فاتن كسرت كل القيود.. مسلسل فاتن أمل حربي.. قريباً في رمضان”.

وكذلك، أفصح الإعلان عن أن المسلسل سيحمل خلافات كبيرة لها مع زوجها، الذي يقوم بدوره الفنان شريف سلامة، وأن خلافاتهما ستذهب إلى ساحة القضاء، حيث تعاني نيللي كريم العنف الزوجي أيضاً، ويبدو أنها تؤدي دور فتاة من الطبقة الفقيرة.

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد كشفت، منذ أيام، عن البوستر الرسمي للمسلسل، حيث ظهرت فيه نيللي كريم، وهي تقف أمام باب المحكمة، بينما تحمل طفلةً، وتمسك طفلة أخرى بيدها.

وسبق أن شوّق مخرج العمل، ماندو العدل، الجمهور لمتابعته من خلال منشور أبلغ فيه سيدات مصر بأن هذا العمل جاء من أجلهن.

ومسلسل “فاتن أمل حربي” من بطولة مجموعة من النجوم، على رأسهم: شريف سلامة ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي، وفادية عبدالغني ومحمد ثروت وخالد سرحان، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج شركة “العدل جروب”.

ومن المتوقع أن يناقش العمل الدرامي قانون الحضانة، من خلال شخصية موظفة في الشهر العقاري تجسدها نيللي كريم، وهي متزوجة ولديها طفلتان، وتقرر في ما بعد الطلاق والانفصال، لكنها تصطدم بالقانون الذي يحرمها طفلتيها حال زواجها من شخص آخر.