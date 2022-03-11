لمساعدة المبدعين.. إنستغرام تضيف علامات جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت منصة إنستغرام علامات محسّنة لتسهيل حصول المبدعين على ترويج لعملهم. وتقول الشركة إن العلامات المحسّنة تسمح للمستخدمين بمشاركة وعرض مساهمة صانع محتوى محدد في صورة أو فيديو.

ويتم عرض فئة الحساب المعينة ذاتيًا لصانع المحتوى التي تحدد دوره داخل العلامة. وباستخدام هذه العلامات الجديدة، يتمكن صانعو المحتوى من تمييز تصميمات أخرى داخل منشوراتهم كوسيلة لمنحهم مزيدًا من الظهور لعملهم.

ولاستخدام العلامات المحسّنة الجديدة، تحتاج إلى النقر على “وضع علامة على الأشخاص” عند إنشاء منشور.

ومن هناك، تحتاج إلى النقر فوق “إضافة علامة” والبحث وتحديد المساهمين. وبعد ذلك يمكنك تحديد “إظهار فئة الحساب” لعرض فئة صانع المحتوى، مثل “المصمم” أو “المصور”.

وقالت إنستغرام: يعتبر التقدير والترويج الإبداعي المناسب نقطة انطلاق للاكتشاف والفرص الجديدة والتمكين الاقتصادي. بالنسبة للعديد من المبدعين من ذوي البشرة السمراء والممثلين تمثيلا ناقصًا، يعد الترويج مدخلاً لبناء حياة مهنية مستدامة كمبدع. إذا كنت فنان مكياج أو كاتب أغاني أو متعاون مهم آخر في منشور، تكون مساهماتك أكثر وضوحًا في المنشور.

ويأتي إدخال العلامات الجديدة في أعقاب إنذارات المحتوى من قبل صانعي المحتوى السود الذين يقولون إنهم لا يتلقون ترويجًا لعملهم عبر الإنترنت.

وفي تدوينتها حول العلامات الجديدة، تقر إنستغرام بأن المساهمة المناسبة أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للمبدعين والمتعاونين المهمشين والممثلين تمثيلاً ناقصًا الذين غالبًا ما تكون مساهماتهم وراء الكواليس.

ويبدو أن المنصة تعالج هذه المخاوف من خلال العلامات الجديدة. وتأمل في ضمان حصول المزيد من صناع المحتوى على الفضل في عملهم.