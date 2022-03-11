صورة لميغان ماركل في قصر الأمير تشارلز تثير جدلًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار بصور تُظهِر أن الأمير تشارلز وزوجته الدوقة كاميلا يضعان صورة من زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في غرفة جلوسهما بقصر كلارنس هاوس.

وقد تم رصد الصورة بعد نشر مجموعة من الصور للقاء جمع دوقة كورنوال كاميلا باركر باولز، وبعض السيدات اللواتي عانين من مرض السرطان وتعملن حالياً لجمع التبرعات، وذلك على خلفية الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

واللافت في صورة الزفاف التي أحدثت الضجة، أنها تجمع بين الأمير تشارلز وميغان ماركل، وتظهر فيها ماركل وهي تسير مع الأمير تشارلز في ممشى الكنيسة قبل أن يسلمها للعريس عام 2018.

واعتبر وجود مثل هذ الصورة في غرفة جلوس ولي العهد وزوجته دليل واضح على أن علاقة هاري بوالده لا زالت قائمة رغم اعتزاله الحياة الملكية، ورغم إعلانه خلال حديثة مع أوبرا وينفري العام المنصرم أن والده لا يجيب على اتصالاته.

وفي سياق منفصل، تتجه حالياً الأنظار إلى الأمير هاري، منتظرين الكتاب الذي سيصدر عنه ويتحدث عن ذكرياته وحياته داخل القصر الملكي. ومن المتوقع أن يضم الكتاب، الذي سيصدر في خريف العام الجاري 2022، بعض المواضيع المتعلقة بزوجة أبيه وتأثيرها المباشر على حياة والدته الأميرة الراحلة ديانا، حيث من المعروف لدى الجميع أن الأمير هاري عانى من مشاكل نفسية جدية بعد طلاق والديه ومن ثم وفاة والدته بحادث سير مازالت الشكوك تُثار حوله حتى اليوم وهو دائماً ما يربط ما مر به بالدوقة كاميلا.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد ذكرت العديد من المصادر سابقاً أن علاقة الأمير هاري الجافة بزوجة أبيه قد انتقلت إلى زوجته ميغان ماركل، ما زاد الأمر سوءاً، خاصة وأن الدوقة كاميلا تعتبر ميغان ماركل محبة للمشاكل.

في هذا السياق، وبعد أن دعا الأمير تشارلز نجله الأمير هاري أن يمضي فترة تواجد حال حضر في منزله، محاولة من الأمير تشارلز للتقرب من ابنه خوفاً من الكتاب الذي سينشره الأمير هاري عن مذكراته.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أيضاً أن الأمير هاري ووالده الأمير تشارلز قد أجريا محادثات فيديو سرية تهدف إلى تحسين العلاقات بين أفراد العائلة المالكة التي تراجعت مؤخراً بشكل علني.