شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تحتفل بمرور 130 عامًا على ميلاد سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت السوبرانو أميرة سليم كليبها الجديد "نوستالجيا" علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والمأخوذة عن أغنية "أية العبارة" إحدى أهم أغانى فنان الشعب سيد درويش، أكبر ملحنين مصر فى بدايات القرن العشرين، وأبو المسرح الغنائى فى مصر، والذي تعشق أميرة موسيقاه منذ بداية مشوارها الفني، وذلك احتفالاً بمرور 130 عامًا علي ميلاده والذي يوافق 17 من مارس الجاري.

أميرة قد شاركت والدتها مارسيل متي في اختيار العمل الذي يمكن أن تقدمه لهذا الموسيقي العظيم، إلي أن سجلت أغنية "إيه العبارة" في الأستوديو في يونيو الماضي، بصحبة عزف والدتها علي البيانو، بدون كلمات ولكن من خلال صوتها فقط، حيث يتحول صوتها إلي آلة موسيقية، يعبر عن اللحن الغنائي بمنحنيات وجمل موسيقية والوان وطبقات صوتية مختلقة بطابع كلاسيكي شرقي، ويُترك للمستمع ترجمة المعني وحرية الشعور والإحساس الخاص به، وإنتهت منا في يونيو الماضي، ثم قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج مدحت سعودي وإنتاج فرنسي لشركة So Freakantastik لصاحبها اوليفيه دليس وهشام عبدالخالق.

وقالت أميرة "نوستالجيا هو عمل فني يمثل ثلاثة اجيال، جيل احد اعظم الموسيقيين في مصر سيد درويش بعبقريته وموسيقاه المصرية الأصيلة، وجيل مارسيل متي اول عازفة بيانو مصرية عزفت في دار الأوبرا الخديوية واول استاذ بيانو مصري في معهد الموسيقي باكاديمية الفنون، مربية اجيال من الموسيقيين والعازفين المصريين في مصر وخارجها، ثم جيل أميرة سليم بمشوارها الفني الحافل ووقوفها علي مسارح اوروبية كثيرة حاملة تاريخ اجدادها عبر اعمالها الفنية في مصر وفي الخارج وحتي اليوم، ويمثل هذا العمل الفني نقطة جديدة لأميرة سليم في تواصلها مع جمهورها سوف يليها أعمال اخري متنوعه بالوان صوتية مختلفة ومتعددة تعبرعن عالمها الفني وهويتها.