تأجيل مهرجان موسكو السينمائى الدولى بسبب الحرب على أوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان موسكو السينمائى الدولى، اليوم الجمعة، عن تأجيل المهرجان السنوى إلى النصف الثانى من العام 2022، ونشرت اللجنه المنظمة عبر موقعها الرسمي، بيانًا، قالت فيه: "تم تأجيل موعد مهرجان موسكو السينمائي الدولي الرابع والأربعين، إلى النصف الثاني من عام 2022، وسنعلن الموعد الدقيق لاحقًا، ونعرب عن امتناننا لجميع صانعي الأفلام الذين أكدوا مشاركتهم في المهرجان سابقًا، ونأمل أن نرى الجميع في وقت لاحق هذا العام في موسكو".

وأكدت اللجنه المنظمة، أن "هذا القرار تم اتخاذه بطلب من صانعي الأفلام من مختلف البلدان لإعادة جدولة موعد المهرجان بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا، حيث كان من المفترض أن ينظم هذا العام في الفترة من 21 إلى 28 أبريل".

واختتم البيان: "في الوضع الحالي، لن يتمكن الكثير منهم من القدوم إلى موسكو أو إرسال أفلامهم وفي بعض الحالات حتى الحصول على موافقة المنتجين لمشاركة الأفلام فى المهرجان".