مسلسلات رمضان 2022.. طرح البوستر الثاني لمسلسل "فاتن أمل حربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت شركة "العدل جروب"، عن البوستر الثاني لمسلسل "فاتن أمل حربي"، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت "العدل"، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بدأت حكاية (فاتن أمل حربي)، رمضان ٢٠٢٢".

وتصدر البوستر الثاني، الفنان شريف سلامة والفنانة نيللي كريم التي ظهرت تحتضن طفلتيها.

ويعرض المسلسل على شاشة CBC ومنصة "شاهد" وتطبيق واتش ات.

وكانت نيللي كريم قد ظهرت في برومو العمل وهى في صراع مع طليقها شريف سلامة، بعد حصولها على الطلاق، وتوضح الأحداث المعاناة التي تمر بها "أمل" وأبنائها.

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل.