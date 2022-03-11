رمضان 2022.. هاني سلامة يفقد زوجته في "ملف سري" ويقع بغرام فرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عاد الفنان هاني سلامة لتصوير مشاهد مسلسله الجديد "ملف سري"، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2022.

ويصور سلامة مشاهده في إحدى الشركات في منطقة المهندسين بالجيزة، وهي المشاهد التي يتواجد بها الفنانة كارولين عزمي وأحد الوجوه الشابة التي تشارك في أحداث العمل.

وعلم "الخليج 365" أن سلامة يجسد خلال أحداث العمل الذي نشر مؤخرا البوستر الرسمي له شخصية "مستشار" يعمل على إحدى القضايا الهامة وتتعرض زوجته للقتل بسبب هذه القضية، ليقع بعدها في حب فتاة فرنسية وهو الدور الذي تجسده الفنانة عائشة بن أحمد.

ووضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة زمنية من أجل الانتهاء منه خلال الأسبوع الأول في شهر رمضان الكريم.

مسلسل "ملف سري" وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.