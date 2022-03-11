كريم إسماعيل ردا على حورية فرغلي: هيثم أحمد زكي كان طيب (صورة خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أثارت تصريحات الفنانة حورية فرغلي في برنامج "حبر سري"، العديد من ردود الأفعال بعد أن تحدثت عن علاقتها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي وعن حبه لها.

وقالت حورية في تصريحاتها: "قابلت هيثم أحمد زكي في بروفات كف القمر وقربنا من بعض وبصراحة كان بيصعب عليا قوي لأنه كان على طول هادي وساكت وساعات ممكن تلاقيه قاعد لوحده وعينيه مدمعة، وأنا كنت عايزة أقرب منه وأنكشه فحصل إن أنا طبعا بحبه جدا وكان بالنسبة لي زميل عزيز وأكتر شوية بس هو ارتبط بيا أنا أكتر عاطفيا بس مكنش ينفع لأن أنا أكبر منه بــ 6 سنين وأنا مقدرش".

وأضافت: "بسبب التجربة بتاعت هيثم دي أنا لا يمكن اتجوز واحد أصغر مني بيوم أنا حسيت بحاجة طبعا ودماغي قالت لا إزاي، وفعلا آخر مرة اتكلمت معاه سبب إني مكلمتوش تاني قالي باي باي يا طنط، وأخدت كلمة طنط دي جامد قوي ومكنش بيهزر وكانت خناقة وأنا قولت أوكيه خلاص".

ورد المخرج كريم إسماعيل، الذي كان صديقًا مقربًا من "هيثم" على تصريحات حورية قائلا: هيثم كان إنسان طيب جدا وخجول بطبعه، لأنه متربي وابن ناس وهو ما كان يجعله خجول بعض الشيء في التعامل مع البعض.

وأضاف إسماعيل لـ"الخليج 365": المفروض شخص متوفي وبين إيدين ربنا لما تيجي سيرته يُذكر بالخير، وخاصة وأنه كان إنسانا مميزا فعلا، كما أن هناك جانب في هيثم لا يعرفه الا المقربون منه وهو أنه كان حريص على فعل الخير وكان دائما ما يقوم به.

واستطرد قائلا: أنا مستغرب من ذكر اسمه في هذا التوقيت خصوصا وأن هيثم طوال حياته لم يدخل في أي حديث عن أحد أو يذكر اسم أحد إلا بالخير، وكانت تجمعه علاقة محبة متبادلة واحترام حقيقي مع الجميع داخل الوسط الفني وخارجه.

يذكر أن كريم وهيثم كان قد اتفقا على تقديم الجزء الثاني من فيلم "كابوريا" الذي قدمه الراحل أحمد زكي قبل أن يتوفى بفترة قصيرة، وانطلقا في التحضيرات الخاصة بالعمل والاتفاق على الخيوط الرئيسية التي يتم تناولها في الجزء الجديد.