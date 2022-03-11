دعما للأوكرانيين.. نجوم العالم يتبرعون بملايين الدولارات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أقدمت نخبة من النجوم العالميين على التبرع بملايين الدولارات للشعب الأوكراني مع استمرار الغزو الروسي للبلاد.

وأفادت وسائل إعلام عالمية أن نجم كرة القدم البريطاني دايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام قد تبرعا بمليون جنيه إسترليني، أي 1,317,525 دولار أميركي، في محاولة لمساعدة “لعائلات المتضرّرة” نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا.

وفي هذا السياق، فقد تبرع الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو بمبلغ 10 ملايين دولار. ويتحدر دي كابريو من جذور أوكرانية، حيث ولدت جدته هيلينا في أوديسا الواقعة في جنوب أوكرانيا، قبل أن تنتقل إلى ألمانيا في عام 1917.

ومن جهتها، فقد تعهدت الممثلة ميلا كونيس، الّتي وُلدت في تشيرنيفيتسي بجنوب أوكرانيا، وزوجها الممثل أشتون كوتشر بتقديم وجمع تبرعات تصل إلى 30 مليون دولار.

وفي وقت سابق، تعهدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، بالتبرع بجميع عائدات عروضها لموسم الخريف 2022 لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين وكذلك الشعب الفلسطيني.

وكشف كلّ من ميلا وأشتون أن المبلغ وصل إلى 15 مليون دولار، وأنه سيتم التبرع بالأموال التي تم جمعها لتأمين السكن لللاجئين الأوكرانيين.

وتستمر الحرب الروسية على أوكرانيا منذ الـ 24 من شهر شباط 2022 حتى اليوم، متكبدة آلاف القتلى والجرحى والمهجرين من الطرفين.

من جهة أخرى شهدت روسيا مجموعة عقوبات دولية بسبب هجومها على أوكرانيا حيث اعتبرت معظم الدول أن هذا الهجوم غير مبرر ويقتل الأبرياء.

كما أثرت الحرب الروسية على أوكرانيا على الافتصاد العالمي حيث أضرت بلقمة عيش معظم الشعوب خاصة البلدان التي تواجه أزمة أقتصادية سابقة كاليمن ولبنان وتونس.