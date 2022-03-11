“بنات صالح”.. محمد هاشم يخرج من السجن ويبدأ رحلة البحث عن ماضيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رجل يخرج من السجن ليبحث عن ماضيه الهارب، عن طليقته التي اتخذت قرار الارتباط برجل آخر، وإيهام بناته بأن والدهن توفي، في الدراما الاجتماعية العراقية المؤثرة “بنات صالح”، من كتابة ندى عماد خليل وإخراج إياد النحاس، والذي يُعرض على “MBC العراق”، وقبلها بيوم واحد على “شاهد VIP”.

يروي المسلسل قصة صالح وهو أب لأربع بنات، يعمل طاهياً في أحد المطاعم، أما الأم فربة منزل. وعندما يتهم الأب بارتكاب جريمة، يُحكم عليه بالسجن المؤبد، وتطلب زوجته الانفصال عنه، لتتزوج من آخر من الطبقة الثرية، لتربي معه البنات اللواتي يكبرن معتقدين أن زوج الأم هو والدهن الحقيقي. وبعد سنوات يخرج الأب من السجن، ويبدأ رحلة البحث عن زوجته وبناته. يضم العمل محمد هاشم، زهور علاء، براء الزبيدي، شروق الحسن، الطفلة رحمة، جمان صباح، أثير نجم، جمانة كاظم، أحمد البياتي، ساندي جمال، مينا نور الدين، حيدر عبد ثامر، بيداء المعتصم، ستار خضير وآخرين.

محمد هاشم

يوضح محمد هاشم أن هذا هو التعاون الثالث له مع “MBC العراق”، بعد مسلسلي “العرضحالجي” و”طيبة”، معرباً عن سعادته “بهذه التجارب وبالاحتراف في التعامل مع هذه الشاشة”. ويشير إلى أن “طبيعة العمل هنا تراجيدية، فيها الكثير من المشاعر والألم، وتحمل الكثير من الرسائل الاجتماعية والإنسانية”. ويتوقف عند شخصية صالح، ليقول أن “همّ هذا الرجل وأولويته وشغله الشاغل في الحياة هن بناته والوصول إليهن، وهي شخصية إيجابية وصعبة في الطرح والأداء”. ويردف بالقول “أنني أراهن على هذه الشخصية وقد تأثرت بها وتماهيتُ معها، فـ”صالح” تعرّض لظلم كبير في حياته، وأظن أن الجمهور سيتعاطف معه في هذه الملحمة الإنسانية”، معتبراً “أنها من أصعب وأهم الشخصيات التي أقدمها، وهي تنقلني إلى مرحلة عمرية جديدة، وشخصيته تشبه شخصيات الكثير من الأباء حول العالم، فهو أب مثالي وعصامي، يمرّ بأزمات ومشاكل طيلة الحلقات، ولديه محبة وتسامح نحتاج أن نراها كمشاهدين”. ويتوجه بالشكر إلى الفريق الفني بأكمله والإنتاج.

زهور علاء

من جهتها، تعتبر زهور علاء المسلسل من أهم الأعمال التي شاركت بها، وترى بأنه “متكامل ورصين ومليء بالأحداث المشوقة والرسائل الإنسانية، حيث تدور القصة حول عائلة فقيرة، أعتقد أن كل أفرادها هم ضحايا بطريقة أو بأخرى”. وتشير إلى “أنني ألعب دور الأم التي تأخذ قرارات ربما ظالمة لكنها كأي أمّ هدفها هو المحافظة على مستقبل بناتها الخمس ورعايتهن، فإخفاء سرّ الأب كان قراراً صعباً، لكنها تظن أنها تحمي بناتها بذلك، وطبعاً ستتعقد الأمور عند خروج الأب من السجن بعد سنوات عدة”. وتؤكد أن “المشهد الرئيسي مع الممثل محمد هاشم كان من أهم وأصعب المشاهد في الأداء والتنفيذ وفي كمّ المشاعر فيه، وأتمنى أن يصل للمشاهدين بالإحساس الذي صورناه به”.

براء الزبيدي

أما براء الزبيدي فتشرح عن شخصية “نور” إبنة صالح، لتقول “أنها شخصية مسالمة وقريبة من الجميع، وتحبّ مساعدة الغير، ووتحترم والدها، لكنها ستعيش صدمة ومواجهة كبيرة مع والدتها، ولعلها لن تسامحها على سرّ إخفاء هوية والدها، الذي أخفته عن الجميع”. وتؤكد “أنني استمتعت جداً بهذه التجربة، خصوصاً مع الممثلين محمد هاشم وزهور علاء”.

حيدر عبد ثامر

من جانبه، يطلّ حيدر عبد ثامر في شخصية ضابط عراقي يدافع عن بلده. ويشير إلى “أنني أطل كمقدم برامح عبر “MBC العراق” بعدما خطفني برنامج “بين أهلنا”، لكنني أحرص على المشاركة في الأعمال الدرامية والمسرحية كممثل كوني خريح معهد فنون جميلة”. ويضيف أن “شخصية الضابط أسعد هي من الشخصيات المركبة والمهمة والتي تبرز شخصية الضابط العراقي النزيه الذي يدافع عن بلده في كل الظروف، ومهما كانت الضغوط التي يتعرض لها، ويضحي من أجل عائلته” معرباً عن فخره بـ”تقديم هذه الشخصية المشرفة”.