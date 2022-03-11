قطاع الساعات والمجوهرات العالمية خارج الاسواق الروسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

نتيجة استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دخل قطاع الساعات والمجوهرات العالمية، في القرارات العالمية حيث اتخاذ خطوات عملية لمقاطعة الأسواق الروسية بالتوازي مع إعلان أسماء كبيرة في مجال صناعة الموضة عن إقفال متاجرها في روسيا.

في هذا الإطار، أعلنت مجموعة Swatch Group السويسرية التعليق المؤقّت لكافة نشاطاتها على الأراضي الروسية نتيجة الأوضاع المستجدة التي تتزايد تعقيداً يوماً بعد يوم. وتُشتهر هذه المجموعة بساعاتها الملوّنة المصنوعة من البلاستيك، ولكنها تملك أيضاً علامات أخرى من الساعات: من Flik Flak الخاصة بالأطفال وصولاً إلى علامات الساعات الفاخرة أمثال “Breguet، وBlancpain، وTissot، وOmega، وLongines، وRado، وBalmain”، كما تملك علامة مجوهرات “Harry Winston” التي اشترتها في العام 2013.

وكانت المجموعة اتخذت قرار وقف تسليم منتجاتها إلى الأسواق الروسية مع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا تاركةً متاجرها مفتوحة، ولكنها هذا الأسبوع عادت لتقرّر إغلاق جميع متاجرها على الأراضي الروسيّة.

وكانت مجموعات أخرى متخصصة بصناعة الساعات والمجوهرات اتخذت قرارات مماثلة منها مجموعة “Richemont” المالكة لدار مجوهرات Cartier وساعاتPiaget. أما ساعات “Brieitling” المعروفة بتصنيعها لتصاميم خاصة بالطيارين فأعلنت عن إغلاق متاجرها الـ45 المتواجدة على الأراضي الروسية.