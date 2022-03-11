شكرا لقرائتكم خبر عن صوت الصباح المصرى الأنقى والأقوى بشهادة عمالقة الطرب.. ذكرى ميلاد محمد قنديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 93 عامًا على ميلاد قنديل الطرب المصرى الفنان الكبير محمد قنديل الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 11 مارس من عام 1929 ليصبح أحد عمالقة الطرب والغناء فى العالم العربى وأحد أجمل وأقوى الأصوات المصرية، بل وصنفته جمعية الملحنين فى فرنسا بأن صوته من أنقى الأصوات.

فحين تسمعه تشعر أنك تسمع صوت مصر فى الحارة الشعبية وعلى المقاهى، وأصوات ولاد البلد الجدعان، صوت الصباح فى شوارع وبيوت مصر، حيث يمنحك كل معانى الدفء والتفاؤل والحب حين يردد: "ياحلو صبح ياحلو طل، وأبو سمرة السكرة، و يارايحين الغورية، بين شطين ومية، جميل وأسمر، انشاله ما أعدمك، ويحمل فرحة الوطن بثورته المجيدة حين يردد "عالدوار عالدوار" وقوة وحدته وهو يردد " وحدة ما يغلبها غلاب"، وقدم مئات الأغانى التى تعيش فى ذاكرة الملايين من كل ألوان الغناء الوطنى والرومانسى والدينى فأبدع فيها جميعاً حتى وصل ما قدمه من أغانٍ إلى ما يزيد على 800 أغنية.

ولد محمد قنديل في حى شبرا واسمه الحقيقي قنديل محمد حسن، وكان ينتمى لعائلة فنية حيث كان أبوه موسيقيًا من هواة العزف على العود والقانون، وجدته سيدة السويسية أحد مطربات أوائل القرن العشرين، كما كان شقيقه مطرباً ولكن لم يحظ بنفس شهرة محمد قنديل، الذى التحق بمعهد الموسيقى واختارته أم كلثوم مع أطفال المعهد للغناء معها في تابلوه " القطن " في فيلم عايدة، واحترف الغناء منذ أن كان مطرباً صغيراً بملهى ليلى بإمبابة ،وكانت أول أغنياته للإذاعة المصرية عام 1946 وهي "يا ميت لطافة يا تمر حنة"، وبعدها حقق شهرة كبيرة وتوالت أعماله.

صوت محمد قنديل الذى قال عنه العندليب عبد الحليم حافظ إنه المطرب الوحيد الذي لا يخدع الأذن، لأن قدراته الغنائية تصل إلى 1000%، واعترف الموسيقار محمد عبد الوهاب بأن صوته الأقوى في الوطن العربي، ووصفه فريد الأطرش بأنه جوهرة ثمينة يجب الحفاظ عليها وحمايتها، لأنه يتمتع بأقوى حنجرة صوتية لا يمتلكها أحد غيره به، بينما لم تجد كوكب الشرق أم كلثوم مطربًا يغني بدلا منها عندما دعاها ملك المغرب للغناء هناك سوى محمد قنديل، بعد أن اعتذرت بسبب ظروفها الصحية، وكانت تقول عنه دائما أنه أقوى الأصوات.